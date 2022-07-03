Президент федерации футбола Сербии Бьекович: «Влахович более совершенный нападающий, чем Холанн»

Временно исполняющий обязанности президента федерации футбола Сербии Ненад Бьекович заявил, что нападающий «Ювентуса» Душан Влахович, лучше форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

«Влахович лучше и более совершенен, чем Холанн. У норвежца сокрушительная мощь, но Душан не уступает. В росте у них тоже очень небольшая разница. Но разнообразия и стиль игры Влаховича лучше. За этих футболистов «Ман Сити» и «Ювентус» заплатили примерно одинаковые суммы, включая комиссионные», — цитирует Бьековича Tuttosport.

Влахович стал игроком «Ювентуса» в январе 2022 года. За команду в серии А он провел 15 матчей, забив 7 голов и сделав 1 передачу.

Холанн в прошлом сезоне выступал за «Боруссию» Дортмунд. В 29 матчах он забил 27 голов и отдал 5 результативных передач.