Президент Федерации футбола Габона: «Обамеянгу стоит уйти в более амбициозный клуб, чем Арсенал»

Президент Федерации футбола Габона Пьер Монгенги призвал форварда габонской национальной сборной и «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга сменить команду.

— Не хочу говорить, что «Арсенал» неамбициозен, но у этого клуба амбиции заметно ниже, чем у других команд Европы, — приводит ESPN слова Монгенги. — Думаю, если Пьер может подписать контракт с клубом, чьи цели гораздо выше, чем у «канониров», то ему стоит это сделать. Думаю, мы все понимаем, что индивидуально Обамеянг — один из лучших футболистов мира. Дам ему совет: пусть продолжает работать и привлекать внимание сильнейших команд мира.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «Барселоны» к Обамеянгу.