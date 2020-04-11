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Президент Федерации футбола Габона: «Обамеянгу стоит уйти в более амбициозный клуб, чем Арсенал»

11:53
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Президент Федерации футбола Габона Пьер Монгенги призвал форварда габонской национальной сборной и «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга сменить команду.

— Не хочу говорить, что «Арсенал» неамбициозен, но у этого клуба амбиции заметно ниже, чем у других команд Европы, — приводит ESPN слова Монгенги. — Думаю, если Пьер может подписать контракт с клубом, чьи цели гораздо выше, чем у «канониров», то ему стоит это сделать. Думаю, мы все понимаем, что индивидуально Обамеянг — один из лучших футболистов мира. Дам ему совет: пусть продолжает работать и привлекать внимание сильнейших команд мира.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «Барселоны» к Обамеянгу.

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