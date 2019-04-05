Президент "Челси": "Абрамович привержен клубу"

Президент "Челси" Брюс Бак рассказал, что владелец и российский бизнесмен Роман Абрамович во всем проявляет приверженность к клубу, информирует The Sun.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Абрамович может продать "Челси".

– Все, что делает Абрамович, вновь подтверждает его приверженность "Челси". Мы общаемся несколько раз в день, он обсуждает с нами футболистов, коммерческие вопросы и другие дела. Так что я бы сказал, что он привержен "Челси", – приводит слова Бака The Sun.

Абрамович приобрел клуб летом 2003 года. Тогда "синие" находились на грани разорения.

"Челси" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 63 очками.

Абрамович и "Челси". Реальна ли продажа лондонского клуба?