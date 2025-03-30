«Астон Вилла» благодаря дублю Рэшфорда разгромила «Престон» и вышла в полуфинал Кубка Англии

«Астон Вилла» в гостях победила «Престон» в четвертьфинале Кубка Англии — 3:0.

Дубль у бирмингемцев оформил Маркус Рэшфорд. 27-летний форвард забил с игры на 58-й минуте и реализовал пенальти спустя 5 минут. Еще один мяч на 71-й минуте записал на свой счет Джейкоб Рэмси.

«Астон Вилла» присоединилась к «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» в 1/2 финала Кубка Англии. Последний полуфиналист определится в противостоянии «Борнмута» и «Манчестер Сити».