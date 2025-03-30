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«Астон Вилла» благодаря дублю Рэшфорда разгромила «Престон» и вышла в полуфинал Кубка Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Престон» — «Астон Вилла».
Фото Reuters

«Астон Вилла» в гостях победила «Престон» в четвертьфинале Кубка Англии — 3:0.

Дубль у бирмингемцев оформил Маркус Рэшфорд. 27-летний форвард забил с игры на 58-й минуте и реализовал пенальти спустя 5 минут. Еще один мяч на 71-й минуте записал на свой счет Джейкоб Рэмси.

«Астон Вилла» присоединилась к «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» в 1/2 финала Кубка Англии. Последний полуфиналист определится в противостоянии «Борнмута» и «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/4 финала.
30 марта 2025, 15:30. Дипдейл (Престон)
Престон Норт Энд
0:3
Астон Вилла
Источник: Сетка Кубка Англии
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Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Престон Норт Энд
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«Борнмут» — «Манчестер Сити»: трансляция матча Кубка Англии (смотреть видео онлайн)

«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут» и стал последним полуфиналистом Кубка Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 9 8 0 1 14-5 24
2
 Ман. Сити 9 7 0 2 20-10 21
3
 Брайтон 9 6 1 2 24-7 19
4
 Челси 9 5 1 3 19-15 16
5
 Ливерпуль 9 4 3 2 11-9 15
6
 Брентфорд 9 3 5 1 16-9 14
7
 Эвертон 9 3 4 2 9-9 13
8
 Астон Вилла 9 3 3 3 10-13 12
9
 Борнмут 9 3 3 3 14-13 12
10
 Тоттенхэм 9 3 3 3 10-10 12
11
 Лидс 9 2 5 2 9-8 11
12
 Ньюкасл 9 3 2 4 12-15 11
13
 Ипсвич 9 3 2 4 14-18 11
14
 Халл Сити 9 2 5 2 11-10 11
15
 Фулхэм 9 2 3 4 9-11 9
16
 Ковентри 9 3 0 6 9-16 9
17
 Кристал Пэлас 9 2 1 6 9-21 7
18
 МЮ 9 1 4 4 10-15 7
19
 Нот. Форест 9 1 3 5 6-12 6
20
 Сандерленд 9 1 2 6 7-17 5
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38 тур
6.11 23:00 Эвертон – Ковентри - : -
7.11 15:30 Лидс – Тоттенхэм - : -
7.11 18:00 Арсенал – Халл Сити - : -
7.11 18:00 Фулхэм – Ньюкасл - : -
7.11 20:30 Нот. Форест – Ман. Сити - : -
8.11 17:00 Брайтон – Брентфорд - : -
8.11 17:00 Кристал Пэлас – Ливерпуль - : -
8.11 17:00 Ипсвич – Борнмут - : -
8.11 17:00 Сандерленд – Челси - : -
8.11 19:30 МЮ – Астон Вилла - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 9
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 6
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 5
П
Деклан Райс
Деклан Райс

Арсенал

 5
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 4
Эванилсон
Эванилсон

Борнмут

 4
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 6 1 2
Паскаль Стрейк
Паскаль Стрейк

Брайтон

 4 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 7 1 1
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