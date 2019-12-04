Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Пресс-служба «Тоттенхэма» показала, как Моуринью встретили на «Олд Траффорд»

21:32
Теги:

В среду «Манчестер Юнайтед» дома примет «Тоттенхэм» в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии. Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью вместе с лондонской командой прибыл на «Олд Траффорд». Игра начнется в 22.30 (мск).

В официальном Twitter «Тоттенхэма» появилась видеозапись с тем, как 56-летний Моуринью вел себя во время прибытия на домашнюю арену «Манчестер Юнайтед», который он ранее тренировал. Португалец поздоровался с несколькими работниками стадиона и клуба.

Моуринью возглавлял «МЮ» с мая 2016-го по декабрь 2018-го. Специалист стал главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года.

Чемпионат Англии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм Хотспур

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир