Пресс-служба «Тоттенхэма» показала, как Моуринью встретили на «Олд Траффорд»
В среду «Манчестер Юнайтед» дома примет «Тоттенхэм» в рамках матча 15-го тура чемпионата Англии. Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью вместе с лондонской командой прибыл на «Олд Траффорд». Игра начнется в 22.30 (мск).
В официальном Twitter «Тоттенхэма» появилась видеозапись с тем, как 56-летний Моуринью вел себя во время прибытия на домашнюю арену «Манчестер Юнайтед», который он ранее тренировал. Португалец поздоровался с несколькими работниками стадиона и клуба.
Моуринью возглавлял «МЮ» с мая 2016-го по декабрь 2018-го. Специалист стал главным тренером «шпор» 20 ноября 2019 года.
? Jose checks in at Old Trafford.#THFC ?? #COYS pic.twitter.com/VQ5NHJhvTK— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 4, 2019
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