Премьер-лига одобрила продажу «Ньюкасла» инвестору из Саудовской Аравии

Арабский телеканал Al Ekhbariya показал сюжет, в котором говориться, что премьер-лига одобрила продажу «Ньюкасла» консорциуму из Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов. Наследный принц Мухаммед бен Салман, возглавляющий консорциум, хочет вывести «сорок» в лидеры чемпионата Англии.