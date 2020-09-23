Защитник «Челси» Тиагу Силва отметил, что переход в лондонский клуб является для него важным моментом. 36-летний брзилец готовится к дебюту в Англии.

— Для меня это очень важный момент, — цитирует пресс-служба клуба Силву. — Это еще одна возможность в моей жизни, я готов попробовать, я долго работал и готов выйти завтра на поле, это будет мой первый матч, и я думаю, все будет хорошо, учитывая, как мы готовились. Шаг за шагом мы выходим на тот уровень, на котором должны быть.

Я очень благодарен «ПСЖ» за все, что они сделали для меня, но сейчас я участвую в новом проекте, я в новом клубе, и я очень мотивирован. Я готов играть в АПЛ, и надеюсь, я смогу привнести что-то полезное и помогу молодежи, у которой уже сейчас виден потрясающий потенциал.

Я прекрасно себя чувствую, полон сил, возраст — это просто цифра. Физически я чувствую себя молодым и готовым к борьбе. Те, кто знают меня, понимают, как я люблю свою работу, я выкладываюсь на 200 процентов, руководство «Челси» и Фрэнк Лэмпард предоставили мне отличный шанс, и я не хочу их подвести.