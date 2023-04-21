Представители Ковачича отправились в Лондон на переговоры с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич может перейти в «Манчестер Сити», сообщает N1.

По информации источника, представители хорватского полузащитника поехали в Лондон, где проведут первый раунд переговоров о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити». В Ковачиче заинтересован лично главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

28-летний полузащитник принадлежит «Челси» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 33 матчах за клуб во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.