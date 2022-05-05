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Представитель Абрамовича прокомментировал ситуацию по поводу продажи «Челси»

Читать «СЭ» в
Роман Абрамович.
Фото Global Look Press

Представитель владельца «Челси» Романа Абрамовича прокомментировал ситуацию относительно продажи клуба.

«После спекуляций в СМИ по поводу продажи «Челси» мы хотели бы прояснить следующие моменты.

Во-первых, намерения господина Абрамовича в отношении передачи доходов от продажи «Челси» на благотворительность не изменились. С момента первоначального объявления команда Абрамовича определила высокопоставленных представителей органов ООН и крупных глобальных благотворительных организаций, которым было поручено создать фонд и разработать план его деятельности. Ведущий независимый эксперт провел беседы с представителями правительства, представив структуру и первоначальные планы.

Во-вторых, Абрамович не просил вернуть ему какую-либо ссуду — такие предположения совершенно ложны — как и предположения о том, что Абрамович увеличил стоимость клуба в последнюю минуту. После санкций и других ограничений, наложенных на Абрамовича Великобританией, кредит также стал объектом санкций ЕС, требующих дополнительных разрешений. Это означает, что средства будут заморожены и подлежат судебной процедуре, регулируемой властями. Абрамович не имеет доступа или контроля над этими средствами и не будет иметь никакого доступа или контроля над этими средствами после продажи», — говорится в заявлении клуба.

По информации Daily Mail, тормозит сделку по продаже лондонского клуба тот факт, что Абрамович может отказаться списать долг «Челси» в размере 1,6 миллиарда фунтов.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб могут исключить из розыгрыша чемпионата Англии следующего сезона, если у клуба не появится новый владелец до 8 июня.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/news/2022/05/05/statement-on-behalf-of-mr-abramovich
ФК Челси
Роман Абрамович
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 Челси 34 19 9 6 68-29 66
4
 Арсенал 34 20 3 11 54-41 63
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 Тоттенхэм 34 19 4 11 59-39 61
6
 МЮ 36 16 10 10 57-52 58
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 Вест Хэм 35 15 7 13 53-46 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
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10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
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 Лестер 33 11 9 13 48-54 42
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 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
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 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
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Ливерпуль

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