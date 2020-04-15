Представитель Лероя Сане: «В Германии Лерой может представить себя только в составе «Баварии»»

Представитель нападающего «Манчестер Сити» Лероя Сане Дамир Смолян прокомментировал информацию о возможном уходе немца из команды.

— Мы вместе с Лероем разговаривали с «Манчестер Сити», обсуждали, каким может быть следующий шаг, — цитирует Bild Смоляна. — Интерес «Баварии» — не секрет, но есть еще несколько топ-клубов, которые связывались с нами насчет Сане. «Бавария» — единственная команда в Германии, в составе которой может представить себя Лерой. Он видит в мюнхенском клубе возможности для достижения своей главной цели — победе в Лиге чемпионов.

Сане заработал разрыв крестообразных связок в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:1, 5:4 — по пенальти), из-за чего пропустил практически весь сезон-2019/20. В конце январе игрок вернулся к тренировкам в общей группе. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего немца в 80 миллионов евро.