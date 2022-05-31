В «Манчестер Сити» рассказали о будущем Гвардиолы в клубе

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о будущем главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Контракта 51-летнего испанца с английским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Гвардиола нигде не работал так долго, как с «Манчестер Сити», — приводит слова аль Мубарака Manchester Evening News. — Так что вопрос действительно обоснован. Он был обоснованным и в 2021 году, и три года назад. И, конечно, в этом году. Это сотрудничество сотворило чудеса. Наступает седьмой год работы Гвардиолы в «Манчестер Сити», и следующий сезон станет воодушевляющей главой этого сотрудничества«.

Он отметил, что в английском клубе наслаждаются каждым моментом сотрудничества с тренером.

«Вместе мы добиваемся отличных успехов, и в нужное время разговор с Хосепом состоится. Он пойдет в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Гвардиоле», — заявил

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» по четыре раза выиграл АПЛ и Кубок лиги, дважды — Суперкубок Англии и один раз — Кубок Англии.