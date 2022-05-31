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Сегодня, 12:26

В «Манчестер Сити» рассказали о будущем Гвардиолы в клубе

Карен Саркисян
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак рассказал о будущем главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Контракта 51-летнего испанца с английским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

«Гвардиола нигде не работал так долго, как с «Манчестер Сити», — приводит слова аль Мубарака Manchester Evening News. — Так что вопрос действительно обоснован. Он был обоснованным и в 2021 году, и три года назад. И, конечно, в этом году. Это сотрудничество сотворило чудеса. Наступает седьмой год работы Гвардиолы в «Манчестер Сити», и следующий сезон станет воодушевляющей главой этого сотрудничества«.

Он отметил, что в английском клубе наслаждаются каждым моментом сотрудничества с тренером.

«Вместе мы добиваемся отличных успехов, и в нужное время разговор с Хосепом состоится. Он пойдет в том темпе, в то время и в тех рамках, которые подходят Гвардиоле», — заявил

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» по четыре раза выиграл АПЛ и Кубок лиги, дважды — Суперкубок Англии и один раз — Кубок Англии.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-news-guardiola-contract-24103275
Хосеп Гвардиола
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3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
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 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
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22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
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Норвич – Тоттенхэм
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Челси – Уотфорд
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П
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