Председатель правления «Ливерпуля» - о результатах команды: «Мне нужно ущипнуть себя»

Председатель правления «Ливерпуля» Тим Вернер высказался о последних результатах клуба.

— Мне нужно ущипнуть себя, — приводит BBC Sport слова Вернера. — Но мы еще не закончили. Я всем говорю, что сейчас нужно наслаждаться. Я очень ценю наши нынешние результаты. Уровень конкуренции в лиге настолько высок, что кажется, будто в определенный момент наступит неудачный день. Но пока этого не произошло, за что Клопп заслуживает большой похвалы. Очевидно, что команда каждую неделю играет на пике возможностей. Пока что мы ничего не достигли. В конце сезона еще будет время, чтобы наслаждаться этим.

На данный момент «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 25 матчах. Ближайший преследователь мерсисайдцев, «Манчестер Сити», отстает на 22 очка. Беспроигрышная серия красных длится уже 40 матчей, 5 из которых они свели к ничьей.