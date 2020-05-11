Премьер-лига может вернуться в начале июня. Правительство Великобритании сняло карантин
16:40
Правительство Англии разрешило возобновить чемпионат Англии и другие спортивные турниры в стране с 1 июня, сообщает Sky Sports. Матчи будут проходить без зрителей.
По информации СМИ, болельщики вернутся на стадионы только в том случае, когда будет создана вакцина от коронавируса. Отметим, что в Великобритании до 1 июня запрещены любые спортивные мероприятия, в том числе за закрытыми дверями.
Турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль» с 82 очками после 29 игр.
По последним данным Worldometers на 11 мая, в Великобритании всего выявлено 223,060 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 32 065 человек.
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