Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал отмену дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках. Ранее «горожане» были дисквалифицированы из еврокубков на два года и оштрафованы на 30 миллионов евро за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП), однако Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского клуба и отменил отстранение, а также сократил штраф до 10 миллионов.

— В данном случае это позорное решение, — приводит слова португальца Goal. — Если «Сити» не виновен, то не наказывайте их штрафом в 10 миллионов. Если вы невиновны, то вам не полагается штраф. Если они виновны, то решение является позором, вы должны быть отстранены от участия в соревнованиях. Это конец ФФП.