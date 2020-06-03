«Появится ли Суперлига в Европе? Она уже существует». Экс-глава АПЛ о чемпионате Англии

Бывший председатель совета директоров английской премьер-лиги сэр Дэйв Ричардс на специальном вебинаре Soccerex с участием представителей лиг, клубов и ФИФПро высказался о появлении Суперлиги в Европе.

— Часто заходят разговоры о возможном создании Суперлиги в Европе. На самом деле она гораздо ближе, чем вы думаете. Фактически, эта Суперлига уже существует, — заявил Ричардс. — У нас — в Англии, где есть шесть клубов, которые каждый год получают прибыль и каждый год тратят миллионы и миллионы. Но так продолжаться не может, потому что помимо них в лиге есть другие, всего в ней 20 клубов. Но те, другие, несут убытки, пытаясь конкурировать с большой шестеркой.

Должна быть футбольная пирамида, должны быть открытые кубковые турниры. Мы не хотим видеть одни и те же клубы в премьер-лиге каждый сезон. Мы не хотим, чтобы она стала закрытой, чтобы прекратился обмен между лигами. Не забывайте про болельщиков, наше мнение нужно учитывать, мы такие же участники всего процесса, как игроки и тренеры, — добавил Эшли Браун, представитель английской Ассоциации футбольных болельщиков. (Александр Бобров)