Появилось видео, как Роналду спорит с тен Хагом во время товарищеского матча «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1) вступил в спор с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Во время паузы на водопой тен Хаг подошел к форварду и что-то ему сказал, в ответ португалец начал жестикулировать с недовольным видом и сделал шаг в сторону от тренера.

Ранее появилась информация, Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» до первого тура АПЛ.