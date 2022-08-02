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Сегодня, 15:28

Появилось видео, как Роналду спорит с тен Хагом во время товарищеского матча «Манчестер Юнайтед»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1) вступил в спор с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Во время паузы на водопой тен Хаг подошел к форварду и что-то ему сказал, в ответ португалец начал жестикулировать с недовольным видом и сделал шаг в сторону от тренера.

Ранее появилась информация, Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» до первого тура АПЛ.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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