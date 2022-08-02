Появилось видео, как Роналду спорит с тен Хагом во время товарищеского матча «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1) вступил в спор с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Во время паузы на водопой тен Хаг подошел к форварду и что-то ему сказал, в ответ португалец начал жестикулировать с недовольным видом и сделал шаг в сторону от тренера.
Ранее появилась информация, Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» до первого тура АПЛ.
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
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7
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8
|Лестер
|0
|0
|0
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|0
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9
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|0
|0
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|0
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10
|Вулверхэмптон
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|0
|0
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|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
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|0
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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