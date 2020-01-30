Появилось видео атаки на дом вице-президента «МЮ»

В сети появилось видео атаки на дом вице-президента «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда. Пользователь выложил ролик в сториз Instagram, подписав «Эд Вудворд должен умереть».

Ранее стало известно, что атакующие скандировали «ты умрешь», один из них бросил файер. Именно этот бросок попал на видео.

Сам Вудворд, его жена и двое маленьких детей не были дома в момент нападения.

Вудворд был назначен вице-президентом «МЮ» в 2012 году. Фанаты ранее неоднократно высказывали недовольство его работой, в последних играх они вновь скандировали кричалки, призывающие Вудворда уйти из клуба.