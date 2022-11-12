Поттер расскал, что использует перерыв на ЧМ-2022 на подведение итогов игр «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, как использует перерыв, который появится из-за проведения чемпионата мира в Катаре.

«У нас будет несколько выходных. Затем мы снова соберемся, немного потренируемся и отправимся на сбор. Проведем пару игр, чтобы подготовиться к возобновлению сезона. Мы должны использовать то, что есть. Это возможность. Нужно подвести итоги того времени, которое у нас было. Это 13 матчей за шесть недель, восемь из которых — на выезде. Было невероятно напряженно, и мы многому научились. Необходимо потратить это время на то, чтобы поразмыслить и вернуться более сильными», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

После 13 матчей «Челси» находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко.