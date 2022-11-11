Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча «Челси» — «Ньюкасл»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о встрече команды с «Ньюкаслом» в 16-м туре чемпионата Англии.

«До сих пор у них был фантастический сезон. Эдди проделал там отличную работу, и они будут готовы к нам. Мы должны выучить несколько небольших уроков и попытаться сделать еще один шаг вперед. Если мы сделаем это, то сможем поехать туда и получить результат», — приводит Chronicle Live слова Поттера.

«Ньюкасл» примет на своем поле «Челси» в субботу, 12 ноября. Начало матча — в 20.30 по московскому времени.

На данный момент команда Поттера с 21 очком занимает 7-е место в АПЛ. «Ньюкасл» расположился на 3-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 27 очков.