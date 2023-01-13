Поттер остался доволен дебютом Феликса за «Челси», несмотря на удаление

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер после поражения от «Фулхэма» (1:2) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии отметил, что согласен с удалением Жоау Феликса. Португалец получил красную карточку в дебютной игре за «синих».

«Это был подкат форварда, в нем не было злого умысла, но я понимаю, почему это была красная карточка. Это еще один удар, они продолжают сыпаться на нас. Фелис был хорош, вы могли видеть его уровень игры, так что его удаление нас вдвойне разочаровывает», — цитирует BBC Поттера.

«Фулхэм» набрал 31 очко и поднялся на 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» идет на 10-й строчке (25 очков).