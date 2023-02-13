Потенциальные покупатели «Манчестер Юнайтед» обратились к Бекхэму и Фергюсону

Несколько инвесторов обратились к бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Дэвиду Бекхэму с предложением стать лицом их заявки на покупку английского клуба, сообщает The Telegraph.

Бекхэм открыт к подобному сотрудничеству, но пока что отказал всем, кто к нему обратился.

Бывший игрок сборной Англии точно не будет лицом группы инвесторов из Катара, на который он уже работает в качестве амбассадора.

Утверждается, что похожие предложения поступили и бывшему главному тренеру «Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону. Потенциальным покупателям очень важно заманить на свою сторону кого-нибудь из легенд клуба.

Напомним, в ноябре прошлого года семья Глейзеров, владевшая «МЮ» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб. Также рассматривается вариант сторонних инвестиций.