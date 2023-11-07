Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:17

Постекоглу — о поражении от «Челси»: «Я разочарован результатом, но горжусь игроками»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подвел итоги матча 11-го тура АПЛ против «Челси» (1:4).

«Трудно осознать произошедшее. Такую игру невозможно анализировать, поскольку все просто вышло из-под контроля. Я разочарован результатом, но горжусь игроками — они отдали все силы. Несколько раз мы едва не сравняли счет, и это доказывает то, насколько команда сильна духом, но обстоятельства были слишком неблагоприятными», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

6&nbsp;ноября. &laquo;Челси&raquo; на&nbsp;выезде обыграл &laquo;Тоттенхэм&raquo;. В безумном дерби «Челси» помогли два удаления. Суперсерия «Тоттенхэма» прервалась разгромом от Почеттино

На 33-й минуте хозяева остались вдевятером после удаления Кристиана Ромеро, на 55-й минуте красную карточку получил еще один защитник «шпор» Дестини Удогие.

После этого матча «Челси» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Тоттенхэм» с 26 очками — на второй строчке.

ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Анге Постекоглу
0
Читайте также
Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
Навка рассказала, что тренер Линичук разбила их дуэт с Костомаровым
Под Киевом из-за взрыва гранаты погиб помощник главкома ВСУ Залужного
Посол Украины назвал ударом в спину блокирование Польшей КПП на границе
В Турции назвали шоком для Блинкена неудачную попытку обнять главу МИД страны
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джексон — о матче над «Тоттенхэмом»: «Мы мечтали о победе в важных играх»

Почеттино — о матче с «Тоттенхэмом»: «Мы заслуживаем этой победы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Тоттенхэм 11 8 2 1 23-13 26
3
 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4
 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5
 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6
 Ньюкасл 11 6 2 3 27-11 20
7
 Брайтон 11 5 3 3 24-20 18
8
 МЮ 11 6 0 5 12-16 18
9
 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11
 Кр. Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12
 Вест Хэм 11 4 2 5 18-20 14
13
 Нот. Форест 11 3 4 4 12-15 13
14
 Вулверхэмптон 11 3 3 5 14-19 12
15
 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16
 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17
 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18
 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19
 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20
 Шеффилд Юн. 11 1 1 9 9-30 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.11 15:30
Фулхэм – МЮ
 0 : 1
4.11 18:00
Брентфорд – Вест Хэм
 3 : 2
4.11 18:00
Бернли – Кр. Пэлас
 0 : 2
4.11 18:00
Эвертон – Брайтон
 1 : 1
4.11 18:00
Ман. Сити – Борнмут
 6 : 1
4.11 18:00
Шеффилд Юн. – Вулверхэмптон
 2 : 1
4.11 20:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
5.11 17:00
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 0
5.11 19:30
Лутон Таун – Ливерпуль
 1 : 1
6.11 23:00
Тоттенхэм – Челси
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости