Постекоглу поругался с журналистом, сравнившим его с клоуном

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу на пресс-конференции вступил в конфликт с журналистом после вопроса о материале, в котором наставника называют клоуном.

Во вторник на портале Yahoo вышла колонка журналиста Дэна Килпатрика под названием «Ангелос Постекоглу балансирует между героем и клоуном: наследие в «Тоттенхэме» решится в финале Лиги Европы».

«Независимо от результата завтрашней игры я не клоун и никогда им не буду. Меня очень разочаровывает, когда такие термины применяют к человеку, который 26 лет самостоятельно шел к тому, чтобы вывести клуб в европейский финал. Если отсутствие успеха делает меня клоуном, то я даже не знаю, как на это реагировать», — заявил Постекоглу, комментируя статью.

Финал Лиги Европы, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», пройдет в среду на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао (Испания).