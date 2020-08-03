Постаревшая версия де Хеа. Реакция вратаря «МЮ» на сходство с тренером шотландской команды
3 августа 2020, 23:37
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оставил удивленный комментарий в Twitter, заметив сходство с главным тренером «Росс Каунти» Стюартом Кеттвеллом.
29-летний де Хеа опубликовал в своем аккаунте фото 36-летнего Кеттвелла и оставил эмоджи удивления.
В прошлом сезоне испанец провел 42 матча за «МЮ» и пропустил 42 гола.
«Росс Каунти» — команда из шотландской Премьер-лиги.
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