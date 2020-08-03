Постаревшая версия де Хеа. Реакция вратаря «МЮ» на сходство с тренером шотландской команды

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа оставил удивленный комментарий в Twitter, заметив сходство с главным тренером «Росс Каунти» Стюартом Кеттвеллом.

29-летний де Хеа опубликовал в своем аккаунте фото 36-летнего Кеттвелла и оставил эмоджи удивления.

В прошлом сезоне испанец провел 42 матча за «МЮ» и пропустил 42 гола.

«Росс Каунти» — команда из шотландской Премьер-лиги.