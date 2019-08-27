Последние 15 матчей чемпионата хуже «Тоттенхэма» провели только две команды

«Тоттенхэм» выиграл всего 4 матча в чемпионате Англии из последних 15. На этом отрезке «шпоры» 3 раза сыграли вничью и 8 раз проиграли, набирая в среднем по 1 очку за встречу. Как сообщает Daily Mail, этот отрезок хуже «Тоттенхэма» провели только две команды: «Уотфорд» и «Брайтон»? (по 13 очков).

Лучший результат на этом отрезке у «Ливерпуля» (41 очко), на втором месте — «Манчестер Сити» (40 очков), на третьем — «Арсенал» (26).

В воскресенье, 1 сентября, в матче 4-го тура премьер-лиги «Тоттенхэм» ждет лондонское дерби против «Арсенала».

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