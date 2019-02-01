После поражения от "Борнмута" Сарри отправился в Лондон отдельно от команды

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поехал в Лондон отдельно от команды после поражения от "Борнмута" (0:4), - сообщает The Telegraph.

Отмечается, что после игры Сарри и его футболисты 50 минут не выходили из раздевалки, выясняя причины поражения. Известно, что итальянец из тренерского штаба в тот момент там даже не было его помощника Джанфранко Дзолы. Сарри раскритиковал многих игроков, в том числе и Эдена Азара за то, что он не выполнил его установку на игру.

"Челси" уступил "Борнмуту" со счетом 0:4. Сейчас "синие" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 47 очков.

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