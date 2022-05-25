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Португалия получила запрос от Абрамовича с просьбой разрешить продажу «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Португалия получила запрос от предпринимателя Романа Абрамовича, имеющего гражданство республики, с просьбой дать разрешение на продажу лондонского футбольного клуба «Челси», владельцем которого он является, информирует ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Португалии Жоау Гомеш Кравиньу.

«Португалия получила письмо от Романа Абрамовича с просьбой на разрешение Португалии, — приводит слова Гомеша Кравиньу агентство Lusa. — Мы анализируем это письмо, проведем необходимые консультации с Европейской комиссией и в ближайшее время дадим свой ответ».

Ранее глава португальского МИД подтверждал контакты с британской стороной по вопросу продажи «Челси» Абрамовичем, который был включен в санкционный список Евросоюза.

Ранее правление АПЛ одобрило продажу «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Источник: https://tass.ru/sport/14728643
ФК Челси
Роман Абрамович
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22.05 18:00
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