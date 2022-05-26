Португалия дала разрешение Абрамовичу на продажу «Челси» американцу Боэли

Португалия разрешила Роману Абрамовичу, который имеет гражданство этой страны, на продажу «Челси». Клуб может приобрести американский консорциум, главой которого является американский бизнесмен Тодд Боэли, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на сообщение МИД Португалии.

В заявлении отмечается, что разрешение было предоставлено из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях и не принесет прямой или косвенной выгоды владельцу клуба.

Правление также АПЛ одобрило продажу «Челси» консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли.

Запрос Португалия получила вчера, 25 мая. Ранее глава португальского МИД подтверждал контакты с британской стороной по вопросу продажи «Челси» Абрамовичем, который был включен в санкционный список Евросоюза.