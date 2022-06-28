«Порту» отказался продавать нападающего Пепе в «Ньюкасл» за 35 миллионов евро

«Ньюкасл» хочет приобрести нападающего «Порту» Пепе. Английский клуб предложил за 25-летнего бразильца 35 миллионов евро, сообщает O Globo.

Однако данная сумма не устроила португальцев: они готовы продать игрока, но за более внушительную цену.

Пепе перешел в «Порту» из «Гремио» в 2021 году за 15 миллионов евро. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне он провел в общей сложности 42 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.