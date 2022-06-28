«Порту» отказался продавать нападающего Пепе в «Ньюкасл» за 35 миллионов евро
«Ньюкасл» хочет приобрести нападающего «Порту» Пепе. Английский клуб предложил за 25-летнего бразильца 35 миллионов евро, сообщает O Globo.
Однако данная сумма не устроила португальцев: они готовы продать игрока, но за более внушительную цену.
Пепе перешел в «Порту» из «Гремио» в 2021 году за 15 миллионов евро. Его контракт с португальским клубом рассчитан до 2026 года.
В прошедшем сезоне он провел в общей сложности 42 матча, в которых забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.
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|0
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|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0-0
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16
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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Эвертон – Челси
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|7.08
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МЮ – Брайтон
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