«Порту» не станет выкупать Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

«Порту» не будет выкупать нападающего Фелипе Андерсона, выступающего за команду на правах аренды из «Вест Хэма», сообщает UOL.

По информации источника, 28-летний бразилец не впечатлил руководство клуба и вернется в Англию по окончании сезона. Сообщается, что «молотобойцы» продадут игрока в летнее трансферное окно, поскольку он не входит в планы главного тренера лондонской команды, Дэвида Мойеса.

В сезоне-2020/21 Фелипе Андерсон провел 9 матчей за «Порту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.