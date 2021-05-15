«Порту» не станет выкупать Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»
10:36
«Порту» не будет выкупать нападающего Фелипе Андерсона, выступающего за команду на правах аренды из «Вест Хэма», сообщает UOL.
По информации источника, 28-летний бразилец не впечатлил руководство клуба и вернется в Англию по окончании сезона. Сообщается, что «молотобойцы» продадут игрока в летнее трансферное окно, поскольку он не входит в планы главного тренера лондонской команды, Дэвида Мойеса.
В сезоне-2020/21 Фелипе Андерсон провел 9 матчей за «Порту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.uol.com.br/esporte/colunas/mercado-da-bola/2021/05/13/felipe-anderson-de-saida-do-porto-e-fora-dos-planos-do-west-ham.htm
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