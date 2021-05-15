Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Порту» не станет выкупать Фелипе Андерсона у «Вест Хэма»

10:36
Теги:

«Порту» не будет выкупать нападающего Фелипе Андерсона, выступающего за команду на правах аренды из «Вест Хэма», сообщает UOL.

По информации источника, 28-летний бразилец не впечатлил руководство клуба и вернется в Англию по окончании сезона. Сообщается, что «молотобойцы» продадут игрока в летнее трансферное окно, поскольку он не входит в планы главного тренера лондонской команды, Дэвида Мойеса.

В сезоне-2020/21 Фелипе Андерсон провел 9 матчей за «Порту», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.uol.com.br/esporte/colunas/mercado-da-bola/2021/05/13/felipe-anderson-de-saida-do-porto-e-fora-dos-planos-do-west-ham.htm

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«У Этери ты либо работаешь, либо уходишь с катка. Каждая тренировка — стресс». Турецкий фигурист — о Тутберидзе и Мишине
Какая вы героиня советского кино по знаку зодиака
Минпромторг назвал закупочные цены российских вакцин от COVID-19
В Великобритании за неделю умерли 9 человек после прививки AstraZeneca

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд