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«Пообщался с Хаверцом — и очень сильно удивился». Лэмпард — о новичке «Челси»

11:27
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард накануне матча 2-го тура АПЛ против «Ливерпуля» рассказал о новичке Кае Хаверце.

«Пообщался с Хаверцом — и очень сильно удивился. С первых разговоров понял, что он очень смиренный и честный человек, у него большое будущее», — заявил тренер лондонского клуба в интервью клубной пресс-службе.

21-летний немец перешел в «Челси» в летнее трансферное окно. В составе «Байера» Хаверц в прошедшем сезоне провел 45 матчей и забил 18 мячей при девяти голевых передачах.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 сентября. Начало — в 18.30 (мск).

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