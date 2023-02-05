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Сегодня, 22:05

Тренер «Тоттенхэма» выделил игру Кейна: «У него футбол в ДНК»

Иван Шитик
Корреспондент
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Помощник главного тренера «Тоттенхэма» Кристиан Стеллини подвел итоги матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0)

«Это была тяжелая неделя, и мы должны сделать большой комплимент всем игрокам и персоналу. Это была тяжелая неделя, потому что на этой неделе мы потеряли Антонио Конте. Я только что разговаривал с ним по телефону, и он поздравил команду и особенно Гарри.

Мы знаем, что когда мы играем против этой команды, нам приходится терпеть, потому что они много владеют мячом, но мы хорошо действовали в обороне и блестяще защищали ворота. Чтобы достичь нашей цели, мы должны больше терпеть и бороться.

Гарри Кейн? У него футбол в ДНК. Он понимает игру на ином уровне. Он может играть на любой позиции. Он один из ведущих игроков в этой лиге, в этом виде спорта.

Как я руководил игрой? Мне понравилось. Сегодня моя ответственность была очень высоки. Без помощника всю неделю было нелегко, но мы справились очень хорошо», — цитирует тренера Sky Sports.

Кристиан Стеллини дважды руководил «шпорами» в этом сезоне: один раз из-за дисквалификации Антонио Конте, а в этот раз из-за того, что Конте перенес операцию.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
Гарри Кейн
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
4
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
8
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
9
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
10
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
18
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
19
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
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38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 1 : 0
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 4
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 1 : 0
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 2 : 1
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 3 : 0
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 1 : 1
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 1 : 0
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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