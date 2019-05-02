Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение защитнику "Лестера" Хамзе Чудхури, сообщает Sky Sports. Футболист обвиняется в неподобающем поведении за публикации в Твиттере.

Сообщается, что в 2013 и 2014 годах полузащитник, которому сейчас 21 год, критиковал в соцсети женский футбол, используя расистские выражения. До 13 мая он должен предоставить объяснения.

Также указано, что Чудхури не будет наказан клубом. О том, каким будет возможное наказание от Футбольной ассоциации, пока не сообщается.

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