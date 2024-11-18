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Полузащитника «Тоттенхэма» Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей за расизм в адрес одноклубника

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Родриго Бентанкур.
Фото Global Look Press

Полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура дисквалифицировали на 7 матчей, сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).

Также 27-летнего уругвайца оштрафовали на 100 тысяч фунтов стерлингов.

Летом в сети распространилось видео с участием Бентанкура с уругвайского ТВ. Ведущий попросил хавбека «Тоттенхэма» подарить футболку одноклубника Сон Хын Мина, на что Бентанкур пошутил, что это может быть и футболка двоюродного брата футболиста, потому что корейцы все выглядят одинаково. Позже полузащитник извинился перед одноклубником.

В текущем сезоне Бентанкур провел 15 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Сон Хын Мин и Родриго Бентанкур. Партнер по «Тоттенхэму» оскорбил Сона на расистской почве. Для корейца это очень больная тема
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
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Саутгемптон – Ливерпуль
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Ипсвич – МЮ
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25.11 23:00
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Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
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Эшли Янг

Эвертон

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Вильям Салиба

Вильям Салиба

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