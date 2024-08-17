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Сегодня, 18:24

Полузащитника «Ноттингем Форест» унесли с поля на носилках в матче АПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Данило получил открытый перелом.
Фото Reuters

Полузащитник «Ноттингем Форрест» Данило получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Борнмута».

Эпизод произошел в начале встречи. 23-летний бразилец получил открытый перелом в игровом моменте и покинул поле на носилках.

Данило покидает поле на носилках.
Фото Reuters

В минувшем сезоне Данило провел 34 матча, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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«Ливерпуль» одержал победу в первом официальном матче после ухода Клоппа
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