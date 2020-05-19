Полузащитника «Челси» Хадсона-Одои подозревают в изнасиловании

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои задержан по подозрению в изнасиловании, сообщает ESPN.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что футболиста арестовали после ссоры с моделью ранним утром, однако сейчас выяснилось, что игрок подозревается в насильственных действиях по отношению к девушке. Полицейские Лондона и представители скорой помощи прибыли в квартиру Хадсона-Одои в 3.35 утра по местному времени в воскресенье, 17 мая после того, как девушка сообщила о своем плохом самочувствии.

— В присутствии сотрудников скорой помощи девушка сообщила о том, что ее изнасиловали, — приводит ESPN слова пресс-секретаря полиции Лондона. — Ее доставили в больницу для оказания помощи, находившийся с ней мужчина был арестован на месте происшествия по подозрению в изнасиловании. Позднее он был освобожден из-под стражи под залог.

«Челси» отказался комментировать ситуацию. Сообщается, что клуб намерен принять строгие меры в отношении Хадсона-Одои.

В марте 19-летний Хадсон-Одои перенес заражение коронавирусом. Он стал одним из первых футболистов АПЛ, у кого была обнаружена инфекция.