Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:59

Полузащитник «Зальцбурга» Камара может перейти в «Лидс» или «Брайтон»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зальцбурга» Мохамед Камара может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Райан Тэйлор.

По информации источника, австрийский клуб отпустил 22-летнего малийца из тренировочного лагеря, чтобы он определился со своим будущим. На футболиста претендует «Лидс», который уже вступил в переговоры с агентами игрока, а также «Брайтон».

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может составить от 17 до 25 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Камара забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 24,3 миллиона фунтов.

Источник: https://twitter.com/RyanTaylorSport/status/1541889076734967812?ref_src=twsrc%5Etfw
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лидс
ФК Ред Булл Зальцбург
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший игрок «Лидса» считает, что Мане нужно было проявить больше уважения к «Ливерпулю»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости