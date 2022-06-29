Полузащитник «Зальцбурга» Камара может перейти в «Лидс» или «Брайтон»

Полузащитник «Зальцбурга» Мохамед Камара может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Райан Тэйлор.

По информации источника, австрийский клуб отпустил 22-летнего малийца из тренировочного лагеря, чтобы он определился со своим будущим. На футболиста претендует «Лидс», который уже вступил в переговоры с агентами игрока, а также «Брайтон».

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может составить от 17 до 25 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Камара забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за «Зальцбург». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 24,3 миллиона фунтов.