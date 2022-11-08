Погба о предложении «МЮ» в 2012-м: «Райола сказал тогда: «Такой контракт не подпишет даже моя собака. Вставай мы уходим»

Погба вспомнил, как Райола грубо отклонил предложение «МЮ» о продлении контракта в 2012 году

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» предлагал ему продление контракта в 2012 году.

В межсезонье манкунианцам не удалось подписать новое соглашение с французом и он бесплатно перешел в «Юве». Спустя 4 года Погба все же вернулся в «МЮ» более чем за 100 миллионов евро.

«Когда я был молод, в «МЮ» Фергюсон хотел, чтобы я подписал продление [контракта]. Когда приехал Мино [Райола], он посмотрел на бумаги и сказал: «Этот контракт не подпишет даже моя собака. Поль, вставай мы уходим», — сказал Погба на премии Golden Boy Awards.

Француз перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» на правах свободного агента этим летом.

Райола умер 30 апреля этого года в возрасте 54 лет.