Рабьо может отказаться от перехода в «МЮ». Игрока привлекает возможность покинуть «Ювентус» бесплатно летом 2023 года

Рабьо может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, несмотря на договоренность клубов о трансфере за 20 миллионов евро, 27-летний француз пока не дал четкого ответа на предложение «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что полузащитника привлекает возможность покинуть «Ювентус» по истечении срока контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Рабьо отдал 2 результативные передачи в 45 матчах за туринский клуб во всех турнирах.