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Рабьо может отказаться от перехода в «МЮ». Игрока привлекает возможность покинуть «Ювентус» бесплатно летом 2023 года

Рабьо может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может отказаться от перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, несмотря на договоренность клубов о трансфере за 20 миллионов евро, 27-летний француз пока не дал четкого ответа на предложение «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что полузащитника привлекает возможность покинуть «Ювентус» по истечении срока контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Рабьо отдал 2 результативные передачи в 45 матчах за туринский клуб во всех турнирах.

Источник: https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Juventus/11-08-2022/juve-depay-tottenham-si-informa-4401822925813.shtml
Адриен Рабьо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
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Челси – Тоттенхэм
 - : -
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Ливерпуль – Кр. Пэлас
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Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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