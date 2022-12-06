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Сегодня, 18:38

Полузащитник «Вест Хэма» Райс склоняется к переходу в «Ливерпуль»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс склоняется к переходу в «Ливерпуль», сообщает Give Me Sport.

Но «красные» пока не делали подходящее предложение «молотобойцам» о трансфере игрока сборной Англии.

Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 0
Испания 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
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Швейцария

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30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

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ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
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МЮ – Нот. Форест
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Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Сити

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Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
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