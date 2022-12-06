Полузащитник «Вест Хэма» Райс склоняется к переходу в «Ливерпуль»
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс склоняется к переходу в «Ливерпуль», сообщает Give Me Sport.
Но «красные» пока не делали подходящее предложение «молотобойцам» о трансфере игрока сборной Англии.
Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|14
|12
|1
|1
|33-11
|37
|
2
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
3
|Ньюкасл
|15
|8
|6
|1
|29-11
|30
|
4
|Тоттенхэм
|15
|9
|2
|4
|31-21
|29
|
5
|МЮ
|14
|8
|2
|4
|20-20
|26
|
6
|Ливерпуль
|14
|6
|4
|4
|28-17
|22
|
7
|Брайтон
|14
|6
|3
|5
|23-19
|21
|
8
|Челси
|14
|6
|3
|5
|17-17
|21
|
9
|Фулхэм
|15
|5
|4
|6
|24-26
|19
|
10
|Кр. Пэлас
|14
|5
|4
|5
|15-18
|19
|
11
|Брентфорд
|15
|4
|7
|4
|23-25
|19
|
12
|Астон Вилла
|15
|5
|3
|7
|16-22
|18
|
13
|Лестер
|15
|5
|2
|8
|25-25
|17
|
14
|Борнмут
|15
|4
|4
|7
|18-32
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|15
|3
|5
|7
|11-17
|14
|
17
|Вест Хэм
|15
|4
|2
|9
|12-17
|14
|
18
|Нот. Форест
|15
|3
|4
|8
|11-30
|13
|
19
|Саутгемптон
|15
|3
|3
|9
|13-27
|12
|
20
|Вулверхэмптон
|15
|2
|4
|9
|8-24
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|- : -
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|- : -
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|12
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|10
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|3
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|12
|1
|2
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