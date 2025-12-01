Пакета — о своем удалении в матче с «Ливерпулем»: «Это абсурдное поведение — просто отражение всего, что мне пришлось пережить»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета прокомментировал свое удаление за споры с арбитром в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:2).

«Абсурдно, когда твоя жизнь и карьера находятся под ударом два года без какой-либо психологической поддержки от федерации. Возможно, это абсурдное поведение — просто отражение всего, что мне пришлось пережить и, похоже, придется переживать дальше! Извините, я не идеален.

Я понимаю, что теперь должен выглядеть злодеем; трудно жить со всем, что было причинено моей жизни и моему ментальному здоровью! Я продолжу пытаться помешать им влиять на меня еще сильнее. Это не оправдывает мое удаление, и за это я приношу извинения болельщикам и партнерам по команде!» — написал 28-летний бразилец в соцсети.

В 2025 году Футбольная ассоциация Англии сняла с Пакеты четыре обвинения в договорных матчах после длительного расследования — его подозревали в умышленном получении четырех желтых карточек в матчах АПЛ с ноября 2022 по август 2023 года.

В сезоне-2025/26 Пакета в 13 матчах забил 4 гола.