Райс: «Я хочу выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. Если у тебя нет таких амбиций, то зачем ты вообще играешь?»

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс заявил, что хочет завоевывать трофеи.

«Я не хочу провести карьеру и ничего не выиграть, — приводит слова полузащитника Football.London со ссылкой на The Overlap. — Я хочу выиграть АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу чемпионов. Хочу выиграть трофеи со сборной Англии. В общем, я хочу выиграть все. Если у тебя нет таких амбиций, то зачем ты вообще играешь?»

Ранее сообщалось, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне Райс забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 29 матчах за «Вест Хэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего англичанина в 75 миллионов евро.