Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс высказался о возможном уходе из клуба

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс высказался о возможном уходе из клуба.

«Я стабильно хорошо играю за свой клуб и хочу продолжать работать. Я вижу своих партнеров по сборной, которые выигрывают Лигу чемпионов и выигрывают большие трофеи. У нас есть только одна карьера. В конце хотелось бы оглянуться и посмотреть, что мы выиграли, в каких важных матчах я принимал участие. У меня действительно много амбиций», — цитирует Sky Sports Райса.

Контракт 23-летнего англичанина с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Райс провел за «Вест Хэм» 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.