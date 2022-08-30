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Сегодня, 23:12

Полузащитник «Тоттенхэма» Уинкс перешел в «Сампдорию» на правах аренды

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Харри Уинкс.
Фото ФК «Сампдория».

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс перешел в «Сампдорию», сообщает сайт клуба.

Итальянская команда взяла 26-летнего игрока в аренду на сезон.

Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Уинкс сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

ФК Сампдория
ФК Тоттенхэм Хотспур
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