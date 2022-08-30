Полузащитник «Тоттенхэма» Уинкс перешел в «Сампдорию» на правах аренды
Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс перешел в «Сампдорию», сообщает сайт клуба.
Итальянская команда взяла 26-летнего игрока в аренду на сезон.
Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2021/22 Уинкс сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
3
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|9-3
|10
|
4
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|6-3
|10
|
5
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
6
|Лидс
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|
8
|Брентфорд
|5
|1
|3
|1
|10-7
|6
|
9
|Ньюкасл
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
10
|МЮ
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
11
|Кр. Пэлас
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
12
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|
13
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
14
|Нот. Форест
|4
|1
|1
|2
|2-5
|4
|
15
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|
16
|Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|1-5
|3
|
17
|Астон Вилла
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
18
|Вулверхэмптон
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
19
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|
20
|Лестер
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|21:30
|
Фулхэм – Брайтон
|2 : 1
|30.08
|21:30
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|1 : 1
|30.08
|21:45
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|30.08
|22:00
|
Лидс – Эвертон
|- : -
|31.08
|21:30
|
Арсенал – Астон Вилла
|- : -
|31.08
|21:30
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|31.08
|21:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|31.08
|21:45
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|- : -
|31.08
|22:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|- : -
|1.09
|22:00
|
Лестер – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|5
|
|
Вильфрид Заа
Кристал Пэлас
|4
|П
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|2
|1
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|3
|0
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|4
|0
|0
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