Полузащитник «Тоттенхэма» Уинкс перешел в «Сампдорию» на правах аренды

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс перешел в «Сампдорию», сообщает сайт клуба.

Итальянская команда взяла 26-летнего игрока в аренду на сезон.

Английский полузащитник является воспитанником «Тоттенхэма». Его контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Уинкс сыграл за команду 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.