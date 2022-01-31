«Лион» арендует полузащитника «Тоттенхэма» Н'Домбеле

Полузащитник «Тоттенхэма» Н'Домбеле перейдет в «Лион» на правах аренды

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле перейдет в «Лион» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы готовят документы для заключения сделки.

Отмечается, что французский клуб будет платить часть зарплаты 25-летнего француза. Сам полузащитник уже находится во Франции.

В нынешнем сезоне Ндомбеле забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.