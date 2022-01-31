«Лион» арендует полузащитника «Тоттенхэма» Н'Домбеле
Полузащитник «Тоттенхэма» Н'Домбеле перейдет в «Лион» на правах аренды
Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле перейдет в «Лион» на правах аренды до конца нынешнего сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы готовят документы для заключения сделки.
Отмечается, что французский клуб будет платить часть зарплаты 25-летнего француза. Сам полузащитник уже находится во Франции.
В нынешнем сезоне Ндомбеле забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|2
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|48
|
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|47
|
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|5
|6
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|38
|
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|
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|
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|
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|
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|7
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|
13
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|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
|Уотфорд
|20
|4
|2
|14
|23-40
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|
20
|Бернли
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|1
|9
|8
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|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
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Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
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|
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Джейми Варди
Лестер
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|П
|
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Поль Погба
Манчестер Юнайтед
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|
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Габриэл Жезус
Манчестер Сити
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|
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Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
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|К
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Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
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|1
|5
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Манчестер Юнайтед
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|1
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|
|
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|1
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