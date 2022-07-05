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Сон: «Я столкнулся с расизмом в Германии. Глядя на слезы немцев на ЧМ, чувствовал, что смог отомстить»

Футболист «Тоттенхэма» Сон рассказал, что столкнулся с расизмом в Германии
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин вспомнил о периоде своей карьеры в Германии. 29-летний кореец рассказал о расистских оскорблениях в своей адрес.

«Я столкнулся с расизмом в Германии, — приводит слова полузащитник Daily Mail. — Я пережил в там очень много действительно трудных и невообразимых моментов. Много думал о том, что однажды хочу отомстить. Когда люди плачут, обычно мне хочется их утешить, обнять. Но глядя на слезы немцев на чемпионате мира, чувствовал, что смог отомстить, сделав то, что мне нравится».

Напомним, что на чемпионате мира 2018 года в России Южная Корея победила Германию (2:0) в последнем туре группового этапа, не позволив ей выйти в плей-офф. Сон забил второй мяч.

Кореец играл за «Гамбург» с 2008 по 2013 года, а также за «Байер» с 2013-го по 2015-й.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10983535/Son-Heung-min-opens-racially-abused-teenager-Germany.html
Сон Хын Мин
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