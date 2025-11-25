Пальинья — о «Тоттенхэме»: «Мы вернемся к своему уровню в следующих двух матчах»

Полузащитник «Тоттенхэма» Жоау Пальинья прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:4) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Прежде всего мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Если честно, трудно подобрать слова. Всегда тяжело проигрывать в таких обстоятельствах, особенно им. Думаю, мы заслужили этот результат, он справедлив, и теперь нам нужен сильный ответ. В следующих двух матчах — серьезная ответная реакция, потому что мы должны показать ту команду, которой были раньше.

Мне не нужно много об этом говорить. Мы должны отреагировать, проанализировать игру, но не зацикливаться на случившемся. Мы вернемся к своему уровню в следующих двух матчах», — цитирует 30-летнего португальца PA.

26 ноября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «ПСЖ» в матче общего этапа Лиги чемпионов. 29 ноября он примет «Фулхэм» в игре чемпионата Англии. Лондонская команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 18 очками после 12 игр.