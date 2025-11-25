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25 ноября 2025, 00:15

Пальинья — о «Тоттенхэме»: «Мы вернемся к своему уровню в следующих двух матчах»

Павел Лопатко

Полузащитник «Тоттенхэма» Жоау Пальинья прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:4) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Прежде всего мы должны извиниться перед нашими болельщиками. Если честно, трудно подобрать слова. Всегда тяжело проигрывать в таких обстоятельствах, особенно им. Думаю, мы заслужили этот результат, он справедлив, и теперь нам нужен сильный ответ. В следующих двух матчах — серьезная ответная реакция, потому что мы должны показать ту команду, которой были раньше.

Мне не нужно много об этом говорить. Мы должны отреагировать, проанализировать игру, но не зацикливаться на случившемся. Мы вернемся к своему уровню в следующих двух матчах», — цитирует 30-летнего португальца PA.

26 ноября «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «ПСЖ» в матче общего этапа Лиги чемпионов. 29 ноября он примет «Фулхэм» в игре чемпионата Англии. Лондонская команда занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 18 очками после 12 игр.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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38 тур
24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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