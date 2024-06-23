Полузащитник «Тоттенхэма» Хейбьерг интересен «Милану», «Ювентусу» и «Наполи»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг хочет покинуть лондонский клуб этим летом, сообщает Football Insider.

По данным источника, датчанин ищет новый клуб, в котором он будет получать больше игрового времени. В 28-летнем футболисте заинтересованы «Милан», «Ювентус» и «Наполи».

В сезоне-2023/24 Хейбьерг провел за «Тоттенхэм» 39 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В стартовом составе команды он выходил 10 раз. Контракт футболиста рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.