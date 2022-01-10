Полузащитник «Тоттенхэма» Бергвейн может перейти в «Аякс» зимой
08:35
«Аякс» сделал «Тоттенхэму» предложение о трансфере полузащитника Стевена Бергвейна, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, помимо «Аякса» на 24-летнего нидерландца претендует еще несколько клубов.
В нынешнем сезоне Бергвейн забил один мяч и отдал две результативные передачи в 13 матчах за «Тоттенхэм». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1480259576935108617
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