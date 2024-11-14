Фернандеш: «Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду»

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своем соотечественнике Криштиану Роналду. По его мнению, люди многое не знают о жизни звездного нападающего.

«Я думаю, есть много вещей, которых вы не знаете, — нужно постоянно быть рядом с ним, чтобы понять, какова его жизнь, но... он хорошо танцует, умеет отлично двигаться», — приводит Goal слова Фернандеша.

Он также поделился воспоминаниями о первой встрече с Роналду в национальной команде Португалии.

«Когда я впервые приехал в сборную, меня окружали великие игроки, которыми я восхищался. Я был довольно застенчив и не хотел ни с кем разговаривать. Я пожимал руки, опустив голову. Криштиану не было рядом, когда я приехал, но как только он присоединился к команде, то начал говорить со мной, обращаясь ко мне по имени. Он сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за «Спортинг». Я помню, как вернулся в комнату, чтобы обсудить это со своими друзьями и семьей: «Он смотрел мои игры, откуда он знает мое имя?». Это был первый раз, когда я приехал в национальную команду. Ты восхищаешься этими игроками и всегда думаешь, что они не знают, кто ты», — добавил полузащитник.

Фернандеш и Роналду также вместе играли за «Манчестер Юнайтед». В декабре 2022 года нападающий перешел в саудовский «Аль-Наср».