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Сегодня, 12:47

Фернандеш: «Есть много вещей, которых вы не знаете о Роналду»

Алина Савинова
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Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своем соотечественнике Криштиану Роналду. По его мнению, люди многое не знают о жизни звездного нападающего.

«Я думаю, есть много вещей, которых вы не знаете, — нужно постоянно быть рядом с ним, чтобы понять, какова его жизнь, но... он хорошо танцует, умеет отлично двигаться», — приводит Goal слова Фернандеша.

Он также поделился воспоминаниями о первой встрече с Роналду в национальной команде Португалии.

«Когда я впервые приехал в сборную, меня окружали великие игроки, которыми я восхищался. Я был довольно застенчив и не хотел ни с кем разговаривать. Я пожимал руки, опустив голову. Криштиану не было рядом, когда я приехал, но как только он присоединился к команде, то начал говорить со мной, обращаясь ко мне по имени. Он сказал мне: «Я видел твои игры, ты забивал голы, очень хорошо играл за «Спортинг». Я помню, как вернулся в комнату, чтобы обсудить это со своими друзьями и семьей: «Он смотрел мои игры, откуда он знает мое имя?». Это был первый раз, когда я приехал в национальную команду. Ты восхищаешься этими игроками и всегда думаешь, что они не знают, кто ты», — добавил полузащитник.

Фернандеш и Роналду также вместе играли за «Манчестер Юнайтед». В декабре 2022 года нападающий перешел в саудовский «Аль-Наср».

Источник: Goal
Бруну Фернандеш
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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Гилавоги сравнил чемпионшип с НБА
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

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